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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Одразу двоє футболістів збірної України претендують на премію Golden Boy-2021

Ілля Забарний_Збірна України з футболу

Одразу двоє українських гравців пройшли в топ-80 претендентів на премію Golden Boy-2021, яку отримує найкращий молодий футболіст Європи.

В число номінантів увійшов захисник київського Динамо Ілля Забарний та голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін.

Обидва футболісти потрапили у фінальну заявку збірної України на Євро-2020, однак Забарний провів на турнірі всі ігри, тоді як Трубін на поле так жодного разу і не вийшов.

У першому раунді відбору на премію Golden Boy-2021 брали участь 100 футболістів, які народилися після 1 січня 2001 року.

Офіційне оголошення переможця відбудеться 15 жовтня в Турині.

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У минулому році премію отримав став нападник дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінг Холанд.

Фото: УАФ

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