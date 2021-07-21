Команда Милуоки Бакс впервые за 50 лет выиграла чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетболисты победили своих соперников из Феникс Санс со счетом 105:98 в шестом матче финальной серии НБА сезона 2020/21.

Последний раз баскетбольная команда выигрывала еще в 1971 году.

Милуоки выиграли стартовый отрезок с разницей в 13 очков (29:16).

Однако уже во второй четверти Санс разбили соперника со счетом 31:13.

В двух следующих четвертях Милуоки Бакс вырвались вперед – 35:30 и 28:21.

Среди победителей лучшими на площадке были Яннис Адетокунбо (50 очков и 13 подборов), Крис Миддлтон (17 очков), Бобби Портис (16 очков) и Джру Холидей (12 очков, 11 передач и 9 подборов).

У Санс – Крис Пол (26 очков), Девин Букер (19 очков) и Джей Краудер (15 очков и 13 подборов).

Источник: НБА