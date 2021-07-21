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Тетяна Забожко |

Мілуокі Бакс уперше за 50 років стали чемпіонами НБА

баскетбол

Команда Мілуокі Бакс уперше за 50 років виграла чемпіонство в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Баскетболісти перемогли своїх суперників із Фенікс Санс із рахунком 105:98 у шостому матчі фінальної серії НБА сезону 2020/21.

Востаннє баскетбольна команда вигравала ще в 1971 році.

Мілуокі виграли стартовий відрізок з різницею в 13 очок (29:16).

Однак уже в другій чверті Санс розбили суперника із рахунком 31:13.

У двох наступних чвертях Мілуокі Бакс вирвалися вперед – 35:30 та 28:21.

Серед переможців кращими на майданчику були Янніс Адетокунбо (50 очок і 13 підбирань), Кріс Міддлтон (17 очок), Боббі Портіс (16 очок) і Джру Голідей (12 очок, 11 передач і 9 підбирань).

У Санс –  Кріс Пол (26 очок), Девін Букер (19 очок) і Джей Краудер (15 очок і 13 підбирань).

Джерело: НБА

Фото: Depositphotos

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