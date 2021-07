Мене списали, щойно дізналися про вагітність: як жінки терплять сексизм у спорті

Поряд із тим, як у бізнесі та політиці запроваджують гендерні квоти, в інших сферах діяльності все ще залишається місце для сексизму та дискримінації щодо жінки.

Жінки давно довели та доводять щодня, що можуть бути не лише нарівні з чоловіками, а й перевершити їх. В управлінні, політиці, бізнесі, торгівлі та спорті.

Попри це, у спортивній індустрії досі панують шаблонні уявлення та стереотипи щодо жінок. Щодо їхнього тіла, одягу, вмінь та здобутків.

Спорт хоча й дає жінкам багато можливостей, та все ж щоразу нагадує: ти жінка, цього тобі не можна, тут одягай оце, а тут – це.

Факти ICTV розібралися, як дискримінують жінок у спорті, чому проблема гендерної нерівності досі існує та як це можна виправити.

Ольга Ляхова – українська бігунка, яка спеціалізується на дистанції 800 м. У 2019 році Ольга здобула ліценцію на Літні Олімпійські ігри в Токіо.

Після цього вона брала участь у вітчизняних та міжнародних турнірах, а задля кращого результату поїхала до високогірної Кенії та проводила тренування там.

Згодом атлетка завагітніла, однак не полишила фізичні навантаження. Ляхова виграла чемпіонат України, продовжувала бігати до семи місяців вагітності, а займатися спортом не припиняла до самих пологів.

У травні атлетка стала матір’ю, однак після народження доньки одразу почала процес відновлення. Уже за місяць Ольга знову бігала, адже прагнула поїхати на Олімпіаду в Токіо.

Тренерський штаб Федерації легкої атлетики України, у чиїх руках була доля Ольги на Іграх-2020, одноголосно вирішив не пускати її на Олімпіаду. Основним аргументом стало народження дитини, мовляв, Ользі варто турбуватися про доньку, адже через фізичні навантаження може зникнути молоко.

Попри активні тренування атлетки, тренери були впевнені – для відновлення після пологів знадобиться до року, а за такий короткий проміжок часу вона не змогла б набрати потрібних кондицій.

Цього року на Олімпійських іграх в Токіо виступають три спортсменки, які також нещодавно стали матерями. Дві з них народили у 2020 році, а одна у березні 2021 року, і це не завадило їм взяти участь в Іграх.

У липні світ спорту сколихнув ще один відвертий прояв сексизму. Жіноча збірна Норвегії з гандболу вийшла на матч у шортах замість звичних бікіні.

Спортсменки заявляли, що гандбол потребує різких рухів, а відкриті бікіні не дають їм повністю зосередитися на грі через дискомфорт та постійне відчуття ніяковості.

Європейська федерація гандболу оштрафувала кожну з учасниць команди на €150 (понад 4,7 тис. грн) через порушення правил гри.

На захист норвезьких гандбілосток стали й інші спортсмени та чиновники.

Він підкреслив, що Федерація гандболу бореться за зміну форми ще з 2006 року. Попри це, суттєвих змін не стається.

Водночас вимоги до чоловічої форми набагато простіші. Їхні шорти мають бути не занадто вільними, а довжина – не менше 10 см вище коліна.

This is a ridiculous way to make money – Norway beach handball team fined £1,295 for wearing shorts instead of bikinis at European Championships | Evening Standard https://t.co/pskPMHR0VQ

У 2018 році у скандал потрапила відома американська тенісистка Серена Вільямс. Замість звичної короткої спідниці спортсменка одягнула для участі у турнірі French Open закритий приталений костюм чорного кольору від Nike.

Після Пологів Вільямс страждала від застою крові у легенях та мала проблеми зі згустками крові. Тенісистка пояснювала журналістам, що комфортно почувається у лосинах, крім того, це добре для циркуляції крові.

Чиновники ж сприйняли такий костюм Серени Вільямс невтішно, назвали його неприйнятним і заборонили одягати в наступному сезоні.

Президент Федерації тенісу Франції Бернар Джудічеллі заявив про необхідність зробити правила чемпіонату більш суворими. Він наголосив, що з наступного сезону організатори ретельно стежитимуть за формою тенісистів і у разі її невідповідності не пускатимуть на корт.

На захист Серени Вільямс стали шанувальники. А компанія Nike опублікувала допис у соцмереж з підписом “Ви можете забрати у супергероя його костюм, але не суперсилу”.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD

— Nike (@Nike) August 25, 2018