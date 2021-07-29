Шестая ракетка мира Элина Свитолина разочаровалась своей игрой в полуфинальном матче на Олимпийских играх-2020 в Токио. 29 июля наша теннисистка уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовий.

Первая ракетка Украины эмоционально прокомментировала свою сегодняшнюю игру в японской столице.

— Это невероятное ощущение — представлять свою страну в матче за бронзу. Но сегодня я действительно чувствую разочарование, — отметила тенисистка.

По словам Свитолиной, она выкладывалась на полную, и ожидала пройти дальше.

— К сожалению, есть другие спортсмены, которые тоже хорошо играют. Это было очень сложно, и выиграть сегодня не получилось, — добавила она.

По мнению Свитолиной, соперница смогла показать свою лучшую игру на Олимпиаде-2020.

— Маркета играла очень хорошо, показала достойную игру. А я сегодня не смогла найти свой лучший теннис. Поэтому в итоге все сложилось в пользу соперницы, — объяснила спортсменка.

На Играх-2020 Свитолина впервые в истории вышла в 1/2 финала теннисного турнира. Однако на соревновании проиграла Маркете Вондроушевий со счетом 3:6, 1:6 и не прошла в финал.

Поэтому уже 31 июля украинка поборется за бронзовую медаль с представительницей Казахстана Еленой Рыбакин.

На олимпийских соревнованиях Свитолина выступает уже второй раз. Она получила победу в четвертьфинале над представительницей Италии Джорджи — 6:4, 6:4.

Ранее теннисистка выступала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда же спортсменка дошла до 1/4 финала, где уступила чешке Петре Квитовой.

Источник: ITF