Перша ракетка України Еліна Світоліна у півфінальному матчі в одиночному розряді на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо зустрічалася з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою.

У першому сеті українка поступилася суперниці з рахунком 3:6, а у другій партії – 1:6.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 5 хвилин, за які Еліна зробила один ейс та припустилася трьох подвійних помилок. У чешки жодної подачі на виліт та дві подвійні помилки.

У першому сеті Світоліна віддала Вондроушовій три свої подачі і взяла дві у суперниці. У другому – Маркета змогла взяти дві подачі українки.

В іншому матчі 1/2 фіналу швейцарська тенісистка Белінда Бенчич обіграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у трьох сетах – 7:6, 4:6, 6:3.

Таким чином, Світоліна поміряється силами у матчі за бронзу саме із казашкою Рибакіною. Гра відбудеться 31 липня.

У чвертьфіналі турніру Світоліна здобула перемогу над представницею Італії Камілою Джорджі – 6:4, 6:4.

Вондрушова перемогла в матчі з іспанкою Паулою Бадосою, яка знялася після першого сету (3:6).