Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Зеленский лишил выплат троих олимпийцев, пойманных на допинге

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский лишил троих олимпийцев, которые ранее получали награды, государственной стипендии.

Все трое были пойманы на употреблении допинга, сказано в указе главы государства №332/2021.

Государственной помощи лишены: Наталья Давыдова, Ольга Коробкина и Алексей Торохтий.

В частности, Давыдова, которой была назначена стипендия в 2013 году, была призером Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Она попалась на использовании запрещенных веществ в 2016 году, когда был проведен повторный анализ допинг-проб.

После этого тяжелоатлетка была дисквалифицирована, а все ее результаты на пекинской олимпиаде были аннулированы.

Коробкина, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2008 года, также была лишена награды решением Международного Олимпийского комитета из-за допинга.

Читайте
Украинского дзюдоиста дисквалифицировали в 1/8 финала Олимпиады-2020

В свою очередь Торохтий стал чемпионом Олимпиаде в Лондоне, однако в 2018 году попался на использовании запрещенных веществ и был лишен золотой медали, диплома и значка.

Своим указом Зеленский также возобновил выплаты Георгию Погосову и Инне Фроловой, которых лишили стипендии в 2014 и 2009 году соответственно.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка