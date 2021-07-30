Зеленский лишил выплат троих олимпийцев, пойманных на допинге

Президент Украины Владимир Зеленский лишил троих олимпийцев, которые ранее получали награды, государственной стипендии.

Все трое были пойманы на употреблении допинга, сказано в указе главы государства №332/2021.

Государственной помощи лишены: Наталья Давыдова, Ольга Коробкина и Алексей Торохтий.

В частности, Давыдова, которой была назначена стипендия в 2013 году, была призером Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Она попалась на использовании запрещенных веществ в 2016 году, когда был проведен повторный анализ допинг-проб.

После этого тяжелоатлетка была дисквалифицирована, а все ее результаты на пекинской олимпиаде были аннулированы.

Коробкина, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2008 года, также была лишена награды решением Международного Олимпийского комитета из-за допинга.

В свою очередь Торохтий стал чемпионом Олимпиаде в Лондоне, однако в 2018 году попался на использовании запрещенных веществ и был лишен золотой медали, диплома и значка.

Своим указом Зеленский также возобновил выплаты Георгию Погосову и Инне Фроловой, которых лишили стипендии в 2014 и 2009 году соответственно.