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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украинская дзюдоистка Киндзерская завоевала бронзу Игр-2020 для Азербайджана

Ірина Кіндзерська

Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в дзюдо в весе свыше 78 кг.

Эта награду уйдет в копилку Азербайджана, ведь Ирина ранее сменила гражданство.

В поединке за бронзу Игр-2020 она иппоном одолела представительницу Китая Сю Шиян.

К соревнованиям в Токио 30-летняя уроженка Каменец-Подольского готовилась в Киеве.

Для спортсменки бронза Олимпийских игр стала лучшим достижения в карьере.

Ирина Киндзерская вышла замуж за гражданина Азербайджана и сменила гражданство в 2017 году.

На летней Олимпиаде-2012 в Лондоне она стала пятой, продемонстрировав лучший результат среди украинских дзюдоистов. Под украинским флагом она становилась чемпионкой Европы и мира среди молодежи.

По словам главного тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дубровы в сборной Украины у Ирины Киндзерской было много конкурентов в своей категории, поэтому она решила, что в составе сборной Азербайджана будет иметь больше шансов пробиться на Олимпиаду. Также там лучшие финансовые условия.

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Фото: Getty Images

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