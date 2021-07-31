Олимпийские игры: первая ракетка мира Новак Джокович не смог завоевать личную медаль

Первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу не удалось завоевать бронзовую медаль на спортивных соревнованиях Олимпийских игр-2020 в Токио в одиночном разряде.

В состязании за награду сербский спортсмен проиграл представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Игра лучших спортсменов мира продлилась 2 часа 49 минут. Сербский теннисист трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни один брейк-пойнт из шести заработанных.

Испанец же совершил восемь подач на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и дважды реализовал брейк-пойнт.

Золотую медаль Олимпийских игр-2020 в одиночном разряде разыграют представитель ОКР Карен Хачанов и спортсмен из Германии Александр Зверев.

Стоит отметить, что 34-летний Новак Джокович — бронзовый призер в одиночном разряде Олимпиады-2008, которая прошла в Пекине. В Токио серб встретится в поединке за бронзовую награду в миксте в паре со спортсменкой Ниной Стоянович.