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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Олімпійські ігри: перша ракетка світу Новак Джокович не зміг завоювати особисту медаль

Новак Джокович

Першій ракетці світу сербу Новаку Джоковичу не вдалося завоювати бронзову медаль на спортивних змаганнях Олімпійських ігор-2020 у Токіо в одиночному розряді.

У поєдинку за нагороду сербський спортсмен програв представнику Іспанії Пабло Карреньо-Бусто з рахунком 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Гра найкращих спортсменів світу тривала 2 години 49 хвилин. Сербський тенісист тричі подав навиліт, допустив три подвійні помилки та не зміг реалізувати жодний брейк-пойнт з шести зароблених.

Іспанець же зробив вісім подач на виліт, не допустив жодної подвійної помилки та двічі реалізував брейк-пойнт.

Золоту медаль Олімпійських ігор-2020 в одиночному розряді розіграють представник ОКР Карен Хачанов та спортсмен з Німеччини Александр Зверєв.

Варто зазначити, що 34-річний Новак Джокович – бронзовий призер в одиночному розряді Олімпіади-2008, яка пройшла у Пекіні. У Токіо серб зустрінеться в поєдинку за бронзову нагороду в міксті у парі зі спортсменкою Ніною Стоянович.

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Фото: Dreamstime

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