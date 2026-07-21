В ночь на 21 июля в российском Липецке раздались взрывы, после чего возник масштабный пожар в районе промышленной зоны.

По данным OSINT-аналитиков проекта Astra, возгорание было зафиксировано на территории между Липецкой ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК).

Ночная атака на Липецк 21 июля

Вечером в Липецкой области объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы. Впоследствии местные жители сообщали о серии взрывов.

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На обнародованных в соцсетях фото и видео видно мощное возгорание и столб черного дыма, однако какой именно объект стал целью атаки, пока неизвестно.

По оценке Astra, очаг пожара расположен между территорией ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Официального подтверждения о поражении какого-либо из этих предприятий пока нет.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на улице Передильской произошло возгорание на открытой площадке одного из производственных объектов. По его словам, площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. м. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

Новолипецкий металлургический комбинат

Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим производителем стали в России и обеспечивает около 20% от общего объема выплавки металла в стране.

Российская сторона утверждает, что предприятие производит исключительно гражданскую продукцию. В то же время, украинские спецслужбы неоднократно заявляли о связях НЛМК с предприятиями российского военно-промышленного комплекса, из-за чего рассматривают комбинат как законную военную цель.

Липецкая ТЭЦ-2

Липецкая ТЭЦ-2 является одним из крупнейших энергетических объектов Центрального Черноземья и обеспечивает теплом Липецк и ряд промышленных предприятий города. Информации о повреждении станции пока нет.

Липецк на карте

Город Липецк расположен на берегу реки Воронеж в 508 км к югу от Москвы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Astra

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