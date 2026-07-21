Сегодня, 21 июля, в мире отмечают Международный день нездоровой пищи, который дает повод отойти от диет и порадовать себя чем-то вкусным, второе – напоминает о силе родительских объятий и важности эмоциональной близости с детьми.

Православные христиане в этот день почитают преподобных Симеона и Иоанна и пророка Иезекииля.

Факты ICTV собрали все важные события 21 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник — 21 июля 2026 года

В этот день православная церковь чтит преподобных Симеона и Иоанна Эдесских и святого пророка Иезекииля.

Преподобные Симеон и Иван, которых также вспоминают сегодня, жили в VI веке в сирийском городе Эдесса. Симеон избрал путь юродивого ради Христа: отказался от спокойной монашеской жизни, чтобы через свое притворное «безумие» донести Евангелие до людей. Его друг Иоанн добровольно последовал за ним и стал его верным спутником и помощником во всем.

Пророк Иезекииль – один из четырех великих ветхозаветных пророков. Он жил во время Вавилонского плена и предсказал разрушение Иерусалима и духовное возрождение Израиля. Его книга содержит образы и пророчества, ставших основой для многих христианских символов, в частности, знаменитое видение о поле сухих костей, которые ожили.

Кто празднует день ангела 21 июля 2026 года

Именины в этот день отмечают Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор и Анна.

Поздравьте близких и знакомых, которые носят эти имена, теплыми словами, чтобы небесный покровитель не оставлял их.

Что нельзя делать 21 июля 2026 года

В этот день не стоит спешить или начинать новые дела – все, сделанное в спешке или под влиянием эмоций, может быстро потерять смысл. Астрологи рекомендуют избегать суеты, конфликтов и чрезмерной активности.

В народе считалось, что в этот день нельзя работать с острым инструментом.

Не следует переедать или употреблять тяжелую пищу, особенно мясные и жареные блюда. Лучшая еда дня – творог.

Не рекомендуется пить много жидкости или принимать лекарства без крайней необходимости.

Также в этот день лучше воздержаться от длительных публичных выступлений и шумных встреч.

По народному поверью, нельзя оставлять в доме грязную посуду, потому что неделя будет «грязной».

Что можно делать сегодня

21 июля — это день покоя, завершения и очищения. Лучше всего посвятить его отдыху, домашней работе, интуитивному планированию и общению с близкими. Хорошо проводить очистительные процедуры, особенно с водой: душ, ванна, посещение бани.

День благоприятен для поездок, коротких путешествий, переездов и даже торговых или судебных дел, при условии, что они не импульсивны, а хорошо обдуманы.

Можно заниматься внутренним развитием: читать, медитировать, записывать идеи, работать с собственной интуицией. Сны, увиденные этой ночью, могут быть вещими.

Если у вас есть незавершенные дела – это отличный день, чтобы наконец поставить точку.

Народные приметы на 21 июля 2026 года

Дождь в этот день – осень будет затяжной, с частыми осадками.

Если ночь прохладная, а утро туманное, ждите теплой погоды в ближайшие дни.

Пчелы утром вылетают дружно и активно – день будет жарким.

Затяжной закат солнца – к перемене погоды.

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