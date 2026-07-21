Раздались взрывы в Чернигове. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе реактивных ударных дронов.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове 21 июля: что известно

По его словам, Чернигов атакуют вражеские дроны. Зафиксировано попадание в административное здание. Там возник пожар.

Сейчас смотрят

Впоследствии Дмитрий Брижинский сообщил, что в результате атаки пострадал один человек.

Все обстоятельства и последствия взрывов в Чернигове уточняются.

Днем 10 июля россияне атаковали Чернигов ударными беспилотниками. Вражеский БпЛА упал на территории ландшафтного парка Яловщина. На месте падения беспилотника вспыхнул пожар.

27 июня россияне нанесли массированный удар по Чернигову. Обломки сбитого Шахеда упали на территории одного из заведений общего среднего образования. В результате атаки пострадали два человека: 72-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.