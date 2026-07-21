За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали по меньшей мере 1370 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 21 июля

личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек,

танков – 12 161 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 978 (+7) ед.

артиллерийских систем – 46 435 (+92) ед.

реактивных систем залпового огня – 1 955 (+2) ед.

средств противовоздушной обороны – 1 513 (+2) ед.

самолетов – 438 ед.,

вертолетов – 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865) ед.

крылатых ракет – 4 933 ед.,

кораблей / катеров – 34 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453) ед.

специальной техники – 4 441 (+8) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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