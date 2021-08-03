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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Разочаровала своих болельщиков: Бех-Романчук о выступлении в финале ОИ-2020

Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, что разочарована своим выступлением в финале прыжков в длину на летних Олимпийских играх в Токио.

— Я сегодня разочарована своими прыжками. Имеем, что имеем. Поддержка, конечно, чувствовалась. Все меня поддерживали, очень много сообщений я получила перед своими прыжками.

Люди в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, для чего мы сюда приехали.

Что касается следующей Олимпиады, которая состоится в Париже в 2024 году, спортсменка заявила, что ей необходима моральная перезагрузка.

Бех-Романчук заняла пятое место в финальном протоколе соревнований, показав результат в 6,88 м.

Она сделала два заступа, потом показала результат, но в следующих трех попытках снова сделала заступы.

Золото в этой дисциплине досталось представительнице Германии Малайке Михамбо, второе место у американки Бритни Риз, а третьей стала нигерийка Эссе Бруме.

В медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио Украина находится на 60-й строчке. В активе сине-желтых одно серебро и пять бронзовых наград.

Фото: НОК

Источник: НОК

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