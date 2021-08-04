На летней Олимпиаде-2020 в Токио завершились финальные соревнования в метании молота. Украину в этой дисциплине представлял 20-летний Михаил Кохан.

Наш атлет был самым молодым среди финалистов и за шесть попыток показал четвертый результат, метнув на 80.39 м. Однако, этого не хватило для того, чтобы подняться на подиум. К примеру, на Играх-2016 в Рио с таким результатом была бы обеспечена серебряная медаль.

Кохан стал единственным за всю историю Олимпийских игр, кто в 20-летнем возрасте смог метнуть молот дальше 80 м.

Золото Токио досталось поляку Войцеху Новицки, который показал результат 82,52 м. Второе место досталось представителю Норвегии Эйвинду Хенриксену, который дважды за финал устанавливал рекорд своей страны в этой дисциплине и показал результат 81,58 м. Третью ступень пьедестала занял представитель Польши Павел Файдек (81,53 м).

Несмотря на четвертое место Кохан обновил несколько рекордов на Олимпийских іграх: самый молодой участник финала ОИ-2020 в метании молота; самый молодой спортсмен, метнул молот за 80 м; молодой метатель молота, который занял четвертое место на Играх

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