Украинский легкоатлет Назар Коваленко, специализирующийся на спортивной ходьбе, не выступит на Олимпийских играх 2020 в Токио. Спортсмен приехал в Японию несмотря на свое отстранение от соревнований с надеждой, что ему предоставят шанс побороться за олимпийскую медаль.

По его словам, в 2020-м и 2021-м годах легкоатлет сдал по меньшей мере по пять тестов на наличие допинга. В 2021 году спортсмен сдал шесть допинг-тестов (три соревновательных и три внесоревновательных).

Однако международная организация по борьбе с допингом Athletics Integrity Unit оставила в силе решение Спортивного арбитражного суда. Согласно ему, спортсмен не может принять участие в летних Олимпийских играх, поскольку он не сдал внесоревновательную пробу в 63-дневный период.

По словам легкоатлета, он не мог знать о том, когда к нему приедут допинг-офицеры, поскольку это закрытая информация. Коваленко отметил, что не смог сделать тест в 63-дневный период, поскольку попал на Олимпиаду за 60 дней до своего старта.

Он подчеркнул, что сделал все возможное для доказания своей невиновности. В частности, команда юристов за два дня подготовила огромное заявление, которое могло бы мотивировать международную организацию пересмотреть решение.

Почему Коваленко не допустили к соревнованиям

Назара Коваленко не допустили к участию в Олимпиаде-2020, проходящей в Токио. Такое решение вынесли относительно еще трех спортсменов.

Причиной стало несоблюдение одного из пунктов антидопинговых правил. Согласно ему, участники соревнований должны сдать три теста на наличие допинга в крови во внесоревновательный период.

Тесты нужно проводить с интервалом по меньшей мере в три недели в течение 10 месяцев. Стоит отметить, что Коваленко в период с 2017 до 2020 годов отбывал 3-летнюю дисквалификацию за нарушение этих правил.

В связи с этим ему аннулировали все результаты со средины мая 2012 года до средины мая 2015 года на спортивных соревнованиях.

Источник: Трибуна