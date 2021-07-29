Трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде-2020

Трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. Такое решение принял Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

На Играх-2020 не выступят Назар Коваленко (спортивная ходьба), Михаил Гаврилюк (метание молота) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 м).

Причиной отстранения атлетов стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил.

В нем отмечается, что спортсмен должен пройти три допинг-теста вне периода соревнований, которые проходят с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

Пироженко-Чорномаз была запасной спортсменкой в ​​эстафете, поэтому украинская команда сможет побороться за медали в эстафете 4х400 м.

Отстранение Елистратовой

26 июля стало известно, что украинская триатлонистка Юлия Елистратова не сможет принять участие в Олимпиаде-2020 из-за допинга. Ее отстранили за день до старта соревнований в триатлоне.

В крови Елистратовой нашли запрещенное вещество — эритропоэтин. Спортсменка сдала анализы на допинг 5 июня.

Для 33-летней триатлонистки Олимпиада в Токио должна была стать четвертой в профессиональной карьере.

Источник: Федерация легкой атлетики Украины