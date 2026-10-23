Сегодня, 23 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Обмен пленными 23 октября

Президент Украины сообщил, что из российского плена возвращаются военнослужащие Национальной гвардии, в том числе бойцы Азова, пограничники, представители территориальной обороны, Военно-Морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта. Также удалось освободить девять гражданских. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.

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Среди большинства освобожденных — защитники Мариуполя. Кроме того, домой возвращаются военные, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях. Значительную часть пленных российские власти незаконно осудили.

Среди освобожденных сегодня – 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто попал в плен в 2018 и 2020 годах.

Также среди освобожденных есть пятеро украинцев, ранее считавшихся погибшими в результате российского теракта в Оленевке в июле 2022 года.

Напомним, 24 августа Украина вернула 10 военнослужащих в рамках специального этапа обмена. Возвращение пленных произошло через территорию Беларуси.

19 августа Украина вернула из плена 103 военнослужащих. 26 июня 2026 года домой вернулись 160 украинцев, 5 июня Украина вернула 186 человек: 185 военных и одного гражданского.

15 мая Украина и Россия провели обмен пленными, благодаря чему удалось вернуть домой 205 наших граждан. Это был первый этап обмена в пределах 1000 на 1000.

24 апреля Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего удалось вернуть домой 193 украинских защитников.

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