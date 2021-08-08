Объект спецоперации врага: в Минобороны прокомментировали скандал с Магучих

Действия украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, играют на руку российской пропаганде.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, Магучих является одной из 60 атлетов, которые на Олимпийских играх в Токио представляли ВСУ.

— Фото Ярославы со спортсменкой ОКР Марией Ласицкене спровоцировало возмущение общества. Наши спортсмены должны понимать, что российско-украинская война продолжается и это накладывает на них определенную ответственность. Такие снимки враг сразу же использует на информационном фронте, чтобы показать всему миру, мол нас там нет, — написала Маляр.

По ее словам, граждане Украины болеют за своих спортсменах во время любых соревнований и не хотят, чтобы те становились объектом информационных спецопераций РФ.

При этом замминистра обороны попросила воздержаться от травли Магучих в социальных сетях до того, как легкоатлетка не вернется из Токио и не озвучит собственную позицию относительно сложившейся ситуации.

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Маляр также добавила, что по возвращению сборной из Токио у нее запланирована встреча с Магучих, о результатах которой она пообещала проинформировать общественность.

Фото: НОК