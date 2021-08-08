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Дмитро Кудрявцев |

Объект спецоперации врага: в Минобороны прокомментировали скандал с Магучих

Ярослава Магучих

Действия украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, играют на руку российской пропаганде.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, Магучих является одной из 60 атлетов, которые на Олимпийских играх в Токио представляли ВСУ.

— Фото Ярославы со спортсменкой ОКР Марией Ласицкене спровоцировало возмущение общества. Наши спортсмены должны понимать, что российско-украинская война продолжается и это накладывает на них определенную ответственность. Такие снимки враг сразу же использует на информационном фронте, чтобы показать всему миру, мол нас там нет, — написала Маляр.

По ее словам, граждане Украины болеют за своих спортсменах во время любых соревнований и не хотят, чтобы те становились объектом информационных спецопераций РФ.

При этом замминистра обороны попросила воздержаться от травли Магучих в социальных сетях до того, как легкоатлетка не вернется из Токио и не озвучит собственную позицию относительно сложившейся ситуации.

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Маляр также добавила, что по возвращению сборной из Токио у нее запланирована встреча с Магучих, о результатах которой она пообещала проинформировать общественность.

Фото: НОК

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