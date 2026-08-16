За последние сутки на фронте зафиксировано 233 боевых столкновения. Враг нанёс 71 авиаудар, в ходе которых сбросил 241 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики задействовали 10 626 дронов-камикадзе и 3042 раза обстреляли населённые пункты и позиции наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 15 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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