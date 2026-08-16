Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 16 августа: уничтожено 1510 оккупантов, 75 артсистем и 476 единиц автотехники
Потери РФ на 16 августа 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 510 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 635-е сутки полномасштабной войны превысили 1,510 млн.
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Потери РФ на 16 августа 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 467 320 (+1 510) человек / persons
- танков/tanks – 12 270 (+1) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25151 (+7) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 48007 (+75) ед.
- РСЗО / MLRS – 2 034 (+8) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1570 (+2) ед.
- самолетов/aircraft – 439 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 354 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы / ground robotic systems – 2257 (+16) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 463 404 (+1 920) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles — 5007 (+0) ед.
- корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.
- подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 134 851 (+476) ед.
- специальная техника / special equipment – 4535 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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