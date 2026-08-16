Потери РФ на 16 августа 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 510 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 635-е сутки полномасштабной войны превысили 1,510 млн.

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Потери РФ на 16 августа 2026 года

  • личного состава / personnel – около 1 467 320 (+1 510) человек / persons
  • танков/tanks – 12 270 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25151 (+7) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 48007 (+75) ед.
  • РСЗО / MLRS – 2 034 (+8) ед.
  • средства ПВО / anti-aircraft systems – 1570 (+2) ед.
  • самолетов/aircraft – 439 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 354 (+0) ед.
  • наземные робототехнические комплексы / ground robotic systems – 2257 (+16) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 463 404 (+1 920) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 5007 (+0) ед.
  • корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.
  • подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 134 851 (+476) ед.
  • специальная техника / special equipment – ​​4535 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

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