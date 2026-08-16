Потери РФ на 16 августа 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 510 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 635-е сутки полномасштабной войны превысили 1,510 млн.

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Потери РФ на 16 августа 2026 года

личного состава / personnel – около 1 467 320 (+1 510) человек / persons

танков/tanks – 12 270 (+1) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25151 (+7) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 48007 (+75) ед.

РСЗО / MLRS – 2 034 (+8) ед.

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1570 (+2) ед.

самолетов/aircraft – 439 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 354 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы / ground robotic systems – 2257 (+16) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 463 404 (+1 920) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles — 5007 (+0) ед.

корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.

подлодки / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 134 851 (+476) ед.

специальная техника / special equipment – ​​4535 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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