Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.
Ореховый Спас 2026: что нельзя делать в день праздника
16 августа 2026 года православные верующие отмечают Ореховый Спас, или Хлебный Спас, третий и последний из трех Спасов. Согласно церковному календарю, в этот день вспоминают перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.
Традиционно в Ореховый Спас собирали урожай, пекли хлеб из нового зерна и освящали орехи и плоды. Праздник символизирует завершение лета и благодарность за урожай.
Что нельзя делать в Ореховый Спас 2026 года, какие традиции и народные приметы связаны с праздником, читайте в материале Фактов ICTV.
Сейчас смотрят
Что нельзя делать на Ореховый Спас 2026
- Ссориться, ругаться, оскорблять других — считалось, что конфликты в день Спаса притягивают неудачи на целый год.
- Работать физически в поле или огороде — день 16 августа стоит посвятить молитве и отдыху.
- Заниматься домашней работой — убирать в доме и стирать вещи нужно до наступления праздника.
- Заниматься рукоделием – вышиванием, шитьем, вязанием или прядением – лучше отложить на другой день.
- Выбрасывать хлеб или еду — это считалось большим грехом, ведь именно в этот день принято благодарить за урожай.
- Отказывать в помощи нуждающимся — по поверью, добро, сделанное на Спаса, вернется сторицей.
- Переедать и злоупотреблять алкоголем — это может навредить здоровью.
Ореховый Спас — это день, который стоит посвятить добрым делам, молитве и отдыху, а также провести время с семьей за праздничным столом.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.