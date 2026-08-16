16 августа 2026 года православные верующие отмечают Ореховый Спас, или Хлебный Спас, третий и последний из трех Спасов. Согласно церковному календарю, в этот день вспоминают перенесение Нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

Традиционно в Ореховый Спас собирали урожай, пекли хлеб из нового зерна и освящали орехи и плоды. Праздник символизирует завершение лета и благодарность за урожай.

Что нельзя делать в Ореховый Спас 2026 года, какие традиции и народные приметы связаны с праздником, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что нельзя делать на Ореховый Спас 2026

Ссориться, ругаться, оскорблять других — считалось, что конфликты в день Спаса притягивают неудачи на целый год.

Работать физически в поле или огороде — день 16 августа стоит посвятить молитве и отдыху.

Заниматься домашней работой — убирать в доме и стирать вещи нужно до наступления праздника.

Заниматься рукоделием – вышиванием, шитьем, вязанием или прядением – лучше отложить на другой день.

Выбрасывать хлеб или еду — это считалось большим грехом, ведь именно в этот день принято благодарить за урожай.

Отказывать в помощи нуждающимся — по поверью, добро, сделанное на Спаса, вернется сторицей.

Переедать и злоупотреблять алкоголем — это может навредить здоровью.

Ореховый Спас — это день, который стоит посвятить добрым делам, молитве и отдыху, а также провести время с семьей за праздничным столом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.