Уход Месси из Барселоны: стало известно, сколько денег клуб может потерять

Каталонская Барселона потерпит значительных финансовых потерь. Причиной падения стоимости бренда футбольного клуба может стать выход звездного игрока Лионеля Месси из команды.

По данным аналитиков Brand Finance, выбывание Месси может стоить блаугранас €137 млн.

Таким образом стоимость бренда футбольного клуба упадет на 11%. Это может еще больше отбросить Барселону от топ-команды Реал в списке самых успешных футбольных брендов мира.

Такое падение прогнозируют Барселоне из-за большой популярности Месси, который практически всю карьеру провел в клубе.

— Месси является синонимом Барселоны и был талисманом клуба с тех пор, как вышел на поле 15 лет назад. Его присутствие в команде позволило Барселоне привлечь еще больше болельщиков, лучших игроков и одерживать победы. Его уход может стоить клубу немалую сумму и привести к болезненному снижение стоимости бренда, — объяснил глава спортивного направления в Brand Finance Уго Хенсли.

Больше всего Барселона может потерять именно на спонсорских контрактах. Ведь €77 млн ​​составляют деньги от рекламодателей.

Также ожидаются значительные финансовые потери на продаже атрибутики — футболок, сувениров. Риск, связанный с этим доходом, оценивается примерно в €43 млн.

Месси покинул Барселону

5 августа Лионель Месси покинул Барселону. Причиной ухода 34-летнего нападающего в клубе назвали финансовые и структурные проблемы.

Месси начал карьеру в Барселоне еще в 2000 году. Сначала он играл в юношеском клубе, а в 2003 году присоединился к основной команде.

Известно, что вместе с каталонским клубом игрок четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и 10 раз — чемпионат Испании.

Более того, ФИФА дважды признавала Месси лучшим игроком, а в 2009 и 2019 годах он получил престижную награду Золотой мяч.

8 августа аргентинец провел прощальную пресс-конференцию, на которой не мог сдерживать слез.

Источник: Brand Finance