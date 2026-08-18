Перед началом нового учебного года и в сентябре в поликлиниках наблюдается значительный рост числа родителей, спешащих оформить необходимые медицинские справки и сделать прививки своим детям.

Факты ICTV узнавали, запрещено ли детям без вакцинации посещать школу и какие есть нюансы.

Можно ли ходить в школу без прививок

В Украине существует национальный календарь профилактических прививок, что определяет, какие вакцины и когда должен получить ребенок.

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В периоды вспышек инфекционных заболеваний могут вводиться дополнительные требования к вакцинации.

Детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается. В случае если профилактические прививки детям проведены с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в соответствующее детское учреждение и посещать его, — указано в Законе.

То есть, если у ребенка есть какие-то противопоказания, родитель может отказаться от прививки в данный момент. Как только ребенок выздоровеет, ему нужно провести вакцинацию.

Ребенка примут в школу, если не хватает каких-то прививок. Но при этом необходимо предоставить соответствующую справку от педиатра. Также в образовательном учреждении могут потребовать индивидуально разработанный план вакцинации для ребенка.

Школы в праве требовать от родителей предоставить медицинский документ, подтверждающий, что ребенок прошел необходимые вакцинации или имеет медицинский отвод.

Что будет, если не сделать прививку в школе

Если ребенок болеет, родители могут написать заявление, чтобы не проводили вакцинацию в школе. Но при этом родитель указывает, что обязуется вакцинировать ребенка после того, как состояние здоровья позволит это сделать. В учебном заведении могут потребовать справку от педиатра о том, что на данный момент школьнику противопоказано делать прививку.

Здоровье ребенка – это приоритет. Вакцинация – это эффективный способ предотвратить многие опасные заболевания. Однако, решение о вакцинации должно приниматься совместно с педиатром, с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Изменят ли правила в 2026 году

Законопроект №15286 вызвал немало обсуждений из-за утверждения, что невакцинированных детей якобы полностью не будут допускаться к обучению. Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Украинской правде объяснил, что действительно предусматривал документ.

По его словам, законопроект не устанавливал новых правил по вакцинации школьников. Как и раньше, при определенной эпидемической ситуации руководитель учебного заведения мог ограничить очное обучение для детей, не имеющих необходимых прививок. Но это не означало автоматического запрета посещать школу.

Если очное обучение ограничивают из-за риска распространения инфекции, ребенку должны предложить другую форму обучения — в частности дистанционную или индивидуальную.

Кузин также пояснил, что документ разрабатывали, прежде всего, для обновления устаревшего законодательства о защите населения от инфекционных болезней, согласования его с новыми нормами в сфере общественного здоровья и современными требованиями.

Впрочем, в середине июля 2026 года законопроект №15286 был отозван из Верховной Рады. Поэтому описанные в нем изменения не вступили в силу.

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