Сборная Украины по футболу опустилась на 25-е место в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА). В активе сине-желтых 1 525 баллов.

Украину в рейтинге обошла команда Японии, в активе которой 1 529 очков. Вслед за нашей сборной расположилась команда Ирана (1 522).

Рейтинг сборных продолжает возглавлять команда Бельгии (1 822 очка), на второе место поднялась сборная Бразилии (1 798). Действующие чемпионы мира сборная Франции теперь замыкает топ-3 лучших команд, имея в активе 1 762 очка.

В пятерку лучших команд также входят финалисты Евро-2020 — Англия (1 753) и Италия (1 745).

После предыдущего рейтинга ФИФА сборная Украины провела восемь поединков: товарищеские встречи против Бахрейна (1:1), Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0), а также матчи финальной части чемпионата Европы по футболу против Нидерландов (2:3 ), Северной Македонии (2:1), Австрии (0:1), Швеции (2:1) и Англии (0:4).

С тех пор сине-желтые потеряли восемь очков. В рейтинге сборных под эгидой УЕФА Украина занимает 15 место.

31 июля стало известно, что Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины.

В СМИ вероятными кандидатами в тренерское кресло главного тренера национальной команды называют Сергея Реброва и Александра Петракова.

В сентябре наша сборная продолжит отбор в квалификации к финальной части чемпионата мира по футболу-2022.