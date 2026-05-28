Армия Латвии начала установку на границе с РФ первых противомобильных барьеров, так называемых зубов дракона.

Конструкции размещают в три ряда шириной около десяти метров. Они предназначены для того, чтобы сделать невозможным перемещение военной техники, сообщает LSM.

Латвия устанавливает на границе с Россией “зубы дракона”

Барьеры монтируют на территории, которая ранее была экспроприирована для нужд национальной обороны.

Строительство инфраструктуры Балтийской линии обороны планируют непосредственно вдоль государственной границы.

Одним из основных препятствий стала экспроприация земель, поскольку часть инфраструктуры возводят на частных участках.

В военном ведомстве подчеркнули, что принятие закона о создании инфраструктуры против мобильности существенно ускорило этот процесс.

Также сообщается, что владельцам выплатят компенсации за экспроприированную землю.

— До принятия закона о создании инфраструктуры против мобильности мы сталкивались с ограничениями. Мы не могли прийти и начать развёртывание этих барьеров мобильности на частной земле. В настоящее время этот вопрос решен, — сообщил полковник Андрис Рикстс, ответственный за проект Балтийская линия обороны.

Цель — остановить врага на границе

Цель линии обороны заключается не только в том, чтобы сдерживать потенциального противника, но и при необходимости останавливать и уничтожать его, пока враг еще находится на границе.

— Если что-то произойдет, нам нужно иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим это в Украине — как только мы отдаем землю, вернуть ее практически невозможно, — сказал полковник Рикстс.

Он отметил, что в современной войне важна не только защита от атак беспилотников и ракет, но и контроль над землей.

— Они не смогут подчинить нас с помощью беспилотников. В Украине мы видим, что ежедневно происходят сотни атак беспилотников и ракет, но пока земля удерживается и никто физически не приходит и не выгоняет людей из их домов, эта земля наша, — отметил Рикстс.

Помимо “зубов дракона” в будущем планируется строительство также противотанковых рвов.

Каждый из “зубов дракона” весит около полутора тонн. Военные чиновники отметили, что промежутки между ними небольшие, поэтому военная техника не может проехать.

Общая протяжённость границы Латвии с Россией и Беларусью составляет около 450 километров.

В течение этого года планируют построить более восьми километров защитной инфраструктуры.

Напомним, президент Чехии Петр Павел во время посещения границы между Литвой и Беларусью заявил, что европейские страны, не имеющие общей границы с РФ и РБ, не всегда осознают уровень угроз, возникающий из-за такого соседства.

Фото: Сили поддержки ВСУ

