В Украине идет военное положение. Лицо, получившее повестку, должно в определенный срок обратиться к указанному ТЦК и СП. Это касается и лиц, имеющих право на отсрочку или непригодных к службе по состоянию здоровья.

Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, гражданам Украины за уклонение от мобилизации может угрожать ответственность.

Факты ICTV узнавали, кто такие уклоняющиеся от мобилизации и какие именно действия считаются уклонением от мобилизации.

Кто такие уклоняющиеся от мобилизации

Адвокат Юридической консалтинговой компании Де-Юре Лариса Кись прокомментировала, что термин “уклоняющийся от мобилизации” в обществе имеет прежде всего эмоционально-нравственную окраску, а уже потом — юридическую.

В юридической плоскости уклоняющийся — это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда за уклонение от призыва на военную службу, учета или сборов (ст. 335-337 УК Украины).

Нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизации имеет административное наказание (ст.210, ст.210-1 КУоАП). Все остальные действия, направленные на непопадание в поле зрения ТЦК и СП, сугубо лежат в моральной плоскости.

Какие действия считаются уклонением от мобилизации

По словам Ларисы Кись, уголовная ответственность возникает после получения под личную подпись персональной повестки, обязывающей явиться в определенную дату и время в ТЦК и СП для прохождения военной службы.

Поэтому предшествует получение другой повестки на появление ТЦК и СП для обновления данных военного учета и прохождения ВЛК. Невыполнение этих требований сейчас — не уголовная, а административная ответственность (штраф 17 000-25 500 грн).

Адвокат отмечает, что ТЦК и СП пока не имеют полномочий задерживать и содержать граждан в ТЦК и СП при обновлении данных военного учета и прохождения ВЛК (принятие постановления о пригодности/ограниченной пригодности/непригодности к военной службе и т.п.).

По словам адвоката, наблюдается тенденция по увеличению случаев назначения отбывания наказания без испытательного срока после подчеркивания Верховным судом 15.11.2023.

Что с учетом ситуации, сложившейся в стране из-за вооруженной агрессии РФ и конституционной обязанности каждого гражданина по защите Родины, совершенное обвиняемым умышленное нетяжкое преступление представляет значительную общественную опасность, поэтому освобождение последнего от отбывания наказания с испытанием создает в глазах граждан и общества введенного во всей территории Украины военного положения и мобилизации.

Ответственность за уклонение от мобилизации

Украинское законодательство предусматривает два основных вида ответственности за уклонение от мобилизации – административную и уголовную.

Административная ответственность применяется в случаях нарушения правил военного учета или требований законодательства о мобилизационной подготовке.

Речь идет, в частности, о неявке в ТЦК и СП после получения повестки, уклонения от постановки или пребывания на военном учете, игнорирования прохождения военно-врачебной комиссии, порчи или потери военно-учетных документов. Такие нарушения регулируются в основном статьями 210 и 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность наступает в более серьезных вариантах.

Основными статьями Уголовного кодекса Украины, по которым могут привлечь лицо к ответственности, являются:

ст. 335 УК — уклонение от прохождения срочной военной службы лицами офицерского состава;

ст. 336 УКУ – уклонение от призыва во время мобилизации;

ст. 336-1 УКУ – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период;

ст. 337 УК — уклонение от военного учета или специального собрания.

