Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство городского главы Пятихаток Гилала Исаева.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как говорится, сообщено о подозрении 57-летнему местному жителю по факту покушения на умышленное убийство городского главы Пятихаток Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, утром 26 мая возле здания Пятихатского городского совета между мужчинами возник словесный конфликт при обсуждении вопроса о самовольном использовании коммунальной собственности.

В Офисе генпрокурора рассказали, что во время спора подозреваемый, являющийся местным фермером, нанес мэру ножевой удар в грудную клетку.

Решается вопрос для избрания мужчине меры пресечения – содержания под стражей. Продолжается следствие и установление всех обстоятельств покушения.

Во вторник, 26 мая, в полицию поступило сообщение о нападении на мэра Пятихаток Днепропетровской области. Гилал Исаев находится в больнице в тяжелом состоянии.

