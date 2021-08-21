Названы самые богатые клубы мира: Шахтер и Динамо во второй половине рейтинга

Сразу два украинских футбольных клуба попали в топ-100 команд с самыми дорогими составами.

В список вошли донецкий Шахтер, который опустился на 55 позицию, подешевев до €176 млн.

Киевское Динамо, наоборот, подорожало до €135,1 млн и поднялось на 70-ю строчку.

При этом в заявке черно-оранжевых числится 30 игроков, средняя стоимость которых составляет €5,87 млн, а у бело-голубых 34 футболиста, каждого из которых в среднем оценивают в €3,97 млн.

Самым дорогим игроком Шахтера остаются вингеры Тете и Манор Соломон, а также защитник Додо – их цена составляет €20 млн.

Кроме того, в топ-5 игроков входят полузащитник Педриньо (€15 млн), а также центральный защитник Николай Матвиенко (€11 млн).

У Динамо ситуация обстоит иначе – за последний год большинство игроков основного состава увеличили свою трансферную стоимость, за счет чего киевлянам удалось подняться в рейтинге.

Дороже всего у бело-синих оценивается крайний нападающий Виктор Циганков, за которого потенциальному покупателю придется заплатить €25 млн. На втором месте левый защитник Виталий Мыколенко, чей ценник составляет €17 млн.

На третьем месте среди самых дорогих футболистов киевлян оказался центральный защитник Илья Забарный, трансфер которого в начале прошлого сезона оценивался в €50 тысяч, тогда как на сегодняшний день его стоимость выросла до €11 млн.

Четвертое и пятое места у Динамо занимают Николай Шапаренко и Георгий Бущан, за которых потенциальному покупателю придется выложить €8 млн и €7,5 млн соответственно.

Самым дорогим остается английский Манчестер Сити, состав которого оценивается в €1,06 млрд, на втором месте французский ПСЖ с показателем в €993,45 млн, а на третьем – лондонский Челси (€923,00 млн), который опередил идущий на четвертой позиции Манчестер Юнайтед всего на €3 млн.

Замыкает пятерку самых богатых клубов Ливерпуль, совокупная стоимость игроков которого опустилась до отметки в €901,50 млн.