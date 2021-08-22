Первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от гражданства

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины фигуристка Оксана Баюл отказалась от гражданства.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

— Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не пытаюсь доказать. Нет, так нет — головой о бортик без меня, — написала фигуристка.

Она напомнила, что согласно Конституции, гражданин, получивший второе гражданство, продолжает считаться гражданином Украины до тех пор, пока не выйдет из него.

Причины своего решения Баюл не объяснила, однако несколько дней назад она достаточно эмоционально отреагировала на отсутствие приглашения на празднование 30-летия Независимости Украины.

Напомним, Оксана Баюл – стала первой спортсменкой в истории независимой Украины, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 1994 года.

В 1993 году фигуристка завоевала титул чемпионки мира, а также дважды становилась призером чемпионатов Европы – в 1993 и 1994 годах. Кроме того, она является двукратной чемпионкой Украины и заслуженным мастером спорта.

В 1994 году спортсменка переехала в США, где и проживает до сих пор.

Фото: Instagram Оксана Баюл