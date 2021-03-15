Два паспорта для украинцев — сценарии и нюансы двойного гражданства

В течение ближайших месяцев Кабинет министров должен представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обнаружении лиц с двойным гражданством.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время ведется работа вместе с народными депутатами над тем, чтобы позволить украинцам иметь второе гражданство отдельных стран.

Однако некоторые дипломаты уже выступили против такого решения, поскольку оно требует значительных усилий.

Факты ICTV рассказывают, какие предложения есть по двойному гражданству в Украине и какая есть практика в мире.

Двойные идеи

Ситуация с двойным гражданством в Украине является сложной не только из-за двух позиций, которые недавно объявили в СНБО и Министерстве иностранных дел, но и из-за российской агрессии.

Фактически закон, который СНБО поручил правительству разработать в течение марта-апреля, и направлен на то, чтобы выявлять лиц с гражданством враждебных стран.

Это не будет предусматривать отмену попыток ввести двойное гражданство в Украине. Все просто будет делаться для того, чтобы соблюдать интересы национальной безопасности.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, инициативы СНБО направлены только против отдельных лиц, которые могут причинить вред Украине, если будут занимать важные государственные должности.

– Модель, которую мы хотим построить, заключается в том, что будет множественное гражданство, но с запретом для лиц, у которых оно будет, занимать определенные должности в государстве. Нужно найти баланс между необходимостью развивать украинское пространство в мире и защищать нацбезопасность, – объясняет Кулеба.

Однако у украинских дипломатов есть понимание того, что мир меняется и нормы 30-летней давности уже не работают. Если в 1990-х годах одно гражданство было логичным шагом для ряда стран, то сегодня все больше государств вводят возможность иметь несколько гражданств.

В Украине эта проблема существует достаточно давно. До сих пор трудно сказать, у скольких тысяч, а может и миллионов, украинцев есть гражданство другой страны.

В комментарии Фактам ICTV адвокат Иван Либерман обратил внимание на то, что проблема существует, в частности в наказании за двойное гражданство. Хотя такая ответственность на сегодня есть, она не предусматривает необходимости лишения одного из паспортов.

– За двойное гражданство сейчас можно привлечь к административной ответственности и рекомендовать отказаться от множественного гражданства. Однако во второй раз, согласно законодательству, это нельзя сделать, ведь никто не может быть осужден за одно и то же правонарушение дважды, – говорит он.

Можно добавить, что лицо лишается гражданства Украины только после публикации соответствующего Указа президента Украины. То есть потерять гражданство Украины даже в случае обнаружения второго – достаточно тяжело.

Сейчас трудно сказать, как будет выглядеть двойное гражданство в Украине. Все – в руках народных депутатов. Но речь будет идти о гражданстве дружественных для Украины государств.

– Я бы сейчас не говорил о перечне стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство, но могу точно сказать, что с государством-агрессором Россией оно будет запрещено, – говорит глава МИД.

Вопрос двойного гражданства предлагали урегулировать еще в конце 2019 года, когда в парламенте появился соответствующий законопроект. Его рассмотрение было запланировано на май 2020 года, однако пандемия коронавируса помешала обычной работе Верховной Рады, а вместе с этим и рассмотрению соответствующего документа.

Сейчас же не совсем понятно, как парламент собирается реализовывать двойное гражданство в Украине, ведь рассмотрение соответствующего вопроса точно не будет простым.

Законодательные проблемы

С законодательным урегулированием вопроса двойного гражданства в настоящее время есть ряд проблем.

Они заключаются, в основном, в толковании законов и процедур, которые применяются в отношении лиц, у которых двойное гражданство есть.

С одной стороны, человека со вторым гражданством должны лишать украинского паспорта, с другой – это не происходит автоматически, и не является хорошо отлаженным процессом.

Еще одной важной частью истории является Конституция, в который прописано, что в Украине есть только гражданство Украины. Но нардепы могут попробовать “обойти” его и принять такой закон, который предусматривает идею двойного гражданства, но не противоречит Основному закону.

– Хотя Конституция Украины – это закон прямого действия, подзаконные акты могут вносить определенные коррективы. Следовательно, это не будет противоречить основному закону. Например, Конституция не предусматривает двойного гражданства. Но если вступит в силу закон, который говорит, что основным гражданством остается гражданство данной страны, а дополнительным гражданством может быть двойное, тройное – в таком случае нарушения Конституции не будет, – высказывает мнение Либерман.

Если же парламент не пойдет таким путем, то придется вносить изменения в Основной закон, что сделать не так уж и легко. Ключом к этому могло бы быть проведение всеукраинского референдума.

Однако его вряд ли удастся организовать и провести до осени, ведь именно к этому времени, по словам Кулебы, рассчитывают урегулировать вопрос двойного гражданства в Украине.

Поскольку Украина уже семь лет находится в сложном положении, ситуация, при которой в двойном гражданстве не будет ограничений, фактически невозможна.

Поэтому наше государство, вероятно, будет ориентироваться на американский или израильский опыт во внедрении множественного гражданства.

– Мне нравятся модели, которые есть в Соединенных Штатах и ​​Израиле. Где очень четко сбалансировано право на множественное гражданство и сохранение нацбезопасности, где прописано, при каких условиях ты платишь налоги в этой стране, при каких – в другой. Что ты можешь делать, имея паспорт другой страны, а что нет. Мы будем опираться на прогрессивный опыт тех стран, которым Украина доверяет, – рассказывает Кулеба.

Если попытки ввести двойное гражданство будут неудачными, то нужно будет хотя бы усовершенствовать законодательство в вопросе лишения гражданства.

Да, в настоящее время оно применяется в случаях, когда у гражданина Украины находят паспорт другой страны, но не является автоматическим процессом. Но если бы его усовершенствовали, то суды могли бы быстрее и эффективнее рассматривать такие вопросы.

– Конечно же, нужно несколько усовершенствовать законодательство. Но во многом это сделает судебная практика как таковая… Юристы и адвокаты очень часто, в положительном смысле, вносят интересные предложения по принятию решения судом, которые достаточно часто поддерживают, – говорит Либерман.

Практика двойного гражданства

Практика двойного гражданства в мире существует достаточно давно. Пожалуй, основной причиной для ее возникновения стало увеличение миграционных процессов вследствие глобализации. Теперь относительно просто выехать для работы и жизни в другие государства.

Однако каждая страна относится к этому вопросу по-разному. Кто-то прописывает законы таким образом, что от гражданства даже невозможно отказаться по собственному желанию, а иногда невозможно получить гражданство отдельной страны.

Возможно, украинский сценарий внедрения множественного гражданства будет чем-то похож на египетский, согласно которому о желании получить второе гражданство нужно сообщать заранее. Кроме того, лица с двумя гражданствами не могут избираться в парламент Египта, служить в вооруженных силах и тому подобное.

Также есть в мире и случаи, когда двойное гражданство является скорее исключением из правил. Например, если человек получил паспорт страны по рождению, а потом хочет стать гражданином другого государства.

В то же время те, кто приобрел это гражданство после эмиграции, не смогут сохранить паспорт другой страны.

То есть даже после введения двойного гражданства в Украине, его получение будет регулироваться и законами других государств. Например, гражданином Украины и Китая стать не получится, ведь в последней стране до сих пор не позволено множественное гражданство.

В то же время, украинцы в Италии и Австралии смогут сохранить украинский паспорт, ведь эти государства ввели механизм двойного гражданства.

Украине необходимо двигаться в вопросе множественного гражданства, даже если РФ продолжает свои агрессивные действия.

Конечно, мы должны четко разграничить союзников и врагов, сформировать соответствующие законы так, чтобы они четко отвечали не только действующей повестке дня, но и учитывали возможные изменения в будущем.

Само по себе двойное гражданство не должно создать проблем для Украины, ведь это лишь средство для сохранения связи с украинцами за рубежом. Главное – позаботиться о борьбе людьми, которые будут пытаться использовать этот механизм, чтобы навредить государству.