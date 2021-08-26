Трое легкоатлетов из Украины завоевали полный комплект наград на турнире в Венгрии. Михаил Кохан завоевал золото, Наталья Стребкова — серебро, а Олег Дорощук — бронзу.
Таким образом наши спортсмены завершили выступления на турнире в Будапеште, и уже будут готовиться к борьбе за награды Бриллиантовой лиги.
Легкоатлет Михаил Кохан завоевал золотую медаль в метании молота.
Так, 20-летний спортсмен завершил соревнования с результатом 78.77 м. Это и позволило Кохану получить золотую победу.
Михаил опередил призера чемпионата мира, венгра Бенце Халаса, который метнул молот на 77.46 м.
На Олимпийских играх 2020 в Токио Кохан также боролся за медаль, но занял 4 место. Между тем украинец стал самым молодым участником в соответствующем виде спорта на Играх.
Наталья Стребкова заняла второе место в соревнованиях по бегу на дистанции 3 тыс. м с препятствиями.
Более того, наша спортсменка обновила личный результат в Венгрии — 9:32.05 мин.
В 2018 году на турнире в Мюнхене (Германия) лучший личный результат Стребковой был 9:37.28.
Золото в этой дисциплине досталось россиянке Анне Тропиной, которая выступает под нейтральным флагом.
А вот Олег Дорощук завоевал бронзу в прыжках в высоту.
20-летний прыгун смог взять планку на высоте 2.20, однако его результат смогли превзойти американец Дэррил Салливан и белорус Дмитрий Набоков.
Для Дорощука это было первое в его карьере выступление на международных соревнованиях в 2021 году. Личный рекорд он установил в 2020 году — 2,23 м.
Для Кохана и Стребковой эти соревнования стали первыми после Игр-2020, а вот Дорощук стал единственным среди украинцев, который не отобрался на олимпийские соревнования.
26 августа 2021 года в Лозанне (Швейцария) украинские легкоатлеты будут соревноваться за награды Бриллиантовой лиги.
Источник: ФЛАУ