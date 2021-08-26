Троє легкоатлетів з України завоювали повний комплект нагород на турнірі в Угорщині. Михайло Кохан виборов золото , Наталія Стребкова – срібло, а Олег Дорощук – бронзу.

Таким чином наші спортсмени завершили виступи на турнірі в Будапешті, і вже готуватимуться до боротьби за нагороди Діамантової ліги.

Легкоатлет Михайло Кохан завоював золоту медаль у метанні молота.

Так, 20-річний спортсмен завершив змагання із результатом 78.77 м. Це і дозовлило йому здобути золоту перемогу.

Михайло випередив призера чемпіонату світу, угорця Бенце Халаса, який метнув молот на 77.46 м.

На Олімпійський іграх 2020 у Токіо Кохан також боровся за медаль, але посів 4 місце. Між тим українець став наймолодшим учасником у відповідному виді спорту на Іграх.

Наталія Стребкова посіла друге місце у змаганнях із бігу на дистанції 3 тис. м із перешкодами.

Ба більше, наша спортсменка оновила особистий результат в Угорщині – 9:32.05 хв.

У 2018 році на турнірі у Мюнхені (Німеччина) найкращий особистий результат Стребкової був 9:37.28.

Золото у цій дисципліні дісталось росіянці Анні Тропіной, яка виступає під нейтральним прапором.

А от Олег Дорощук виборов бронзу зі стрибків у висоту.

20-річний стрибун зміг взяти планку на висоті 2.20, однак його результат змогли перевершити американець Дерріл Салліван та білорус Дмитро Набоков.

Для Дорощука це був перший у його кар’єрі виступ на міжнародних змаганнях у 2021 році. Особистий рекорд він встановив у 2020 році – 2,23 м.

Для Кохана та Стребкової ці змагання стали першими після Ігор-2020, а от Дорощук став єдиним серед українців, який не відібрався на олімпійські змагання.

26 серпня 2021 року у Лозанні (Швейцарія) українські легкоатлети змагатимуться за нагороди Діамантової ліги.

Джерело: ФЛАУ