Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду близок к уходу из туринского Ювентуса.

Утром форвард прибыл на тренировочную базу старой сеньоры, но не приступил к тренировочным занятиям. Роналду только попрощался с одноклубниками, которым сообщил о своем уходе.

He will not train with the team today pic.twitter.com/1E15VTCQ3S

Спустя несколько часов журналист Джанлука Ди Марцио сообщил в Twitter, что самолет Криштиану вылетел из Турина.

Наставник бьянконнери Массимилиано Аллегри прокомментировал возможный уход Роналду и отметил, что футболист в разговоре с ним подтвердил свое желание покинуть Турин.

Juventus manager Massimiliano Allegri: “Cristiano Ronaldo told me yesterday that he wants to LEAVE Juventus immediatly. It’s true and confirmed. This is why he wasn’t training today and he’s not available for tomorrow match vs Empoli”. #Ronaldo #Juve pic.twitter.com/Zr3W5tWYcF

Новым клубом звездного португальца может стать Манчестер Сити, который возглавляет испанский специалист Хосеп Гвардиола. Горожане готовы предложить португальцу контракт до 2023 года с зарплатой в более чем €15 млн в год.

Гвардиола уже прокомментировал информацию о возможном трансфере Роналду.

Pep Guardiola on Cristiano Ronaldo deal: “In the three or four days anything can happen. There are few players, Ronaldo included who decide where they are going to play. There are many things that are far away”. #MCFC #Ronaldo pic.twitter.com/me1AP1q5MP

Параллельно с информацией о том, что Роналду вылетел из Турина, появилась информация, что в возвращении Роналду заинтересован Манчестер Юнайтед.

Позже Романо уточнил, что Сити не направлял Ювентусу официальное предложение и вообще отказался от идеи трансфера игрока. Зато манкунианцы готовят официальный запрос в Турин по трансферу.

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours — Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. #MUFC

Manchester City have never sent an official proposal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021