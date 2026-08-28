Налоговое законодательство Украины претерпело значительные изменения, касающиеся как физических лиц, так и бизнеса, в частности финансовых учреждений. Эти изменения были внесены с целью сбалансирования бюджетных поступлений во время военного положения, согласно закону Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения.

Факты ICTV узнавали, какой штраф предусмотрен за несвоевременную оплату ЕП в 2026 году.

Штраф за неуплату военного сбора

За неуплату военного сбора для ФЛП 1 и 2 группы также предусмотрен штраф — 50% от его ставки, то есть в 2026 году это 432,35 грн.

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Кроме штрафа может начисляться пеня. Она предусмотрена подпунктом 129.1.1 Налогового кодекса.

Налоги можно платить в отделениях банков, через терминалы самообслуживания или в кассе налоговой службы. Обращайте внимание на реквизиты, ведь нужно использовать только те, которые касаются вашей области, где зарегистрирован ФОП. Если вы зарегистрировали ФЛП в Днепропетровской области, а затем выехали в Ивано-Франковск, нужно платить налоги по реквизитам Днепропетровской области.

Проконтролировать уплату налогов можно в электронном кабинете налогоплательщика, нажав на состояние счетов. Обычно оплата производится в течение трех дней.

Какая сумма штрафа за несвоевременную уплату единого налога

ФЛП на упрощенной системе может получить штраф не только за неуплату единого налога. Ответственность также предусмотрена за просрочку военного сбора и ЕСВ.

Размер штрафа зависит от того, какую группу единого налога выбрал предприниматель, какую сумму он не уплатил и насколько просрочил платеж.

Для ФЛП 1 и 2 группы единого налога налоги уплачиваются авансовыми взносами и позже 20 числа текущего месяца.

Если предприниматель не уплатил единый налог или уплатил его не полностью, применяется штраф в размере 50% ставки единого налога. Это предусмотрено пунктом 122.1 Налогового кодекса.

В 2026 году сумма такого штрафа зависит от группы:

для 1 группы — 166,40 грн;

для 2 группы — 864,70 грн.

Какой штраф грозит ФЛП 3 группы

Для предпринимателей 3 группы размер штрафа зависит от того, как долго не уплачивался налог. Это определяет статья 124 Налогового кодекса.

Если просрочка составляет:

до 30 календарных дней — штраф составляет 5% от погашенной суммы налогового долга;

более 30 календарных дней – 10%.

Если налоговики докажут, что неуплата была умышленной, штраф составит 25% суммы долга. За повторное преднамеренное нарушение в течение года он может возрасти до 50%.

Для ФЛП 3 группы пеня по общему правилу начинает начисляться с 91 календарного дня после окончания предельного срока уплаты. Это предусмотрено статьей 129 НКУ.

Штрафы за неуплату ЕСВ

Отдельно для ФЛП действуют правила по единому социальному вкладу. Они определены Законом Украины № 2464-VI О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

За несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.

Если при проверке налоговики обнаружат недоплату ЕСВ, применяется штраф в размере 10% за каждый отчетный период, но общая сумма санкции не может превышать 50% доначисленного взноса.

Также за просрочку уплаты ЕСВ начисляется пеня — 0,1% от суммы недоимки за каждый день задержки.

Могут ли оштрафовать ФЛП лично

Кроме финансовых санкций за нарушение правил уплаты ЕСВ предусмотрена административная ответственность по статье 165-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если сумма неуплаченного взноса не превышает 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, админштраф составляет от 680 до 1 360 грн.

Если сумма больше этого порога, штраф составляет от 1 360 до 2 040 грн.

За повторное нарушение в течение года штраф может составлять от 2 550 до 5 100 грн.

Поэтому предпринимателю следует следить не только за уплатой единого налога, но и за военным сбором и ЕСВ. Просрочка одного платежа может привести к штрафу и, в соответствующих случаях, начислению пени.

Как рассчитывается пеня на штраф за несвоевременную уплату единого налога в 2026 году

Более того, кроме штрафов, придется заплатить и пеню. Её начисляют с начала первого рабочего дня, который следует за последним днём предельного срока уплаты единого налога. То есть, если налог нужно было заплатить в пятницу, то пеня будет начисляться, начиная с понедельника.

Расчет по ней будет осуществляться в соответствии со ст. 129 Налогового кодекса.

П = С * Кд * Ос / К

С — сумма долга

П — сумма пени

Кд — количество просроченных дней

Ос — учетная ставка

К — количество дней в году

Приведем пример: если плательщик относится к третьей группе ФЛП и не успел заплатить единый налог в размере 2000 грн, а вспомнил об этом лишь через 32 дня после того, как истек предельный срок, то в таком случае мы получим пеню:

2 000 *32*0,25/365=43,83 грн

Поэтому общая сумма, которую придется заплатить ФЛП третьей группы в случае неуплаты 2 000 единого налога и просрочки через 32 дня, будет такой:

200 грн штрафа + 43 грн 83 коп. Получим 243,83 грн — это штраф + пеня.

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