Певица Grosu вернулась с новым танцевальным релизом под названием Дурна любов.

Это вспыльчивый и легкий трек о любви, который в очередной раз не оправдал ожиданий, однако точно не стоит девичьих слез.

Алина Гросу выпустила новую песню

Новая песня выходит на волне успеха предыдущего хита артистки Мій рай, который до сих пор удерживает высокие позиции в национальных радиочартах.

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В своем новом сингле исполнительница предлагает слушателям знакомый многим сценарий — обещания не сбылись, а отношения внезапно завершились. Однако вместо того, чтобы скучать по прошлому, Grosu призывает отпускать боль из-за танца.

Видеоролик на новую песню снимали в Америке, куда исполнительница отправилась всего на неделю. Поездка планировалась как сугубо бытовая: певица впервые на длительное время оставила сына, чтобы забрать собаку и вещи.

Впрочем, личное путешествие неожиданно превратилось в насыщенный рабочий марафон. Только за семь дней команда должна была с нуля собрать танцовщиц, подобрать образы, провести репетиции и снять видео.

— Я сама не знаю, как мы это сделали через неделю. На самом деле вся команда была совсем небольшая – буквально несколько человек плюс хореограф. Мы очень быстро собрали девушек, нашли одежду, провели репетиции и начали снимать. Я многое придумывала сама – какие-то фишки, движения, моменты, которые хотела увидеть в кадре. Мы уже на месте все доделывали, и в результате получилось именно то, что я хотела, – рассказывает Grosu.

По сюжету видео артистка вместе с балетом оказывается на океанском побережье. Белые наряды, песок, закат и огонь создают атмосферу свободного и независимого женского племени.

Во время съемки на локации не обошлось и без сюрпризов. У берега к команде неожиданно подплыл дельфин, а во время танцев на камнях съемочную группу чуть не смыло сильной волной.

– Я впервые в жизни видела дельфина настолько близко к берегу. Это было очень красиво и совершенно неожиданно. А еще мы чуть не разбились о скалы, когда танцевали и сидели на камнях. Начался прилив, волны стали сильнее и буквально стали бросать нас о скалы. Так что в клипе остались не только красивые кадры, но и немного настоящего экстрима, — вспоминает исполнительница.

Фото: пресс-служба Алины Гросу

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