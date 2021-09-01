Казахстан — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Украины в среду, 1 сентября, проведет четвертый матч в квалификационном отборе к чемпионату мира 2022 года, в котором подопечные Александра Петракова на стадионе Астана Арена в Нур-Султане сыграют против сборной Казахстана. Начало матча в 17.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Александра Петракова. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.49. Успех казахов оценивают в 7.90. Ничейный результат встречи — 4.20.

На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.42, а на подопечных Талгата Байсуфинова — 3.70. На то, что голов в матче зрители не увидят принимают ставки с коэффициентом 9.50.

Матч доверили судить литовской бригаде арбитров во главе с рефери Донатасом Румшасом. Ему будут ассистировать соотечественники: Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Обязанности четвертого рефери исполнит Робертас Шмитас.

Это будет шестая встреча команд в истории. Четыре раза сборная Украины праздновала победу над казахами и только раз сыграла вничью. Это произошло в текущем отборе к чемпионату мира-2022 в Киеве.

Сине-желтые первыми открыли счет в матче после гола Романа Яремчука, но затем пропустили от Серикжан Мужикова.

После сыгранных трех матчей сборная Украины имеет в своем активе три пункта и занимает второе место в группе D после Франции (7).

Фото: УАФ