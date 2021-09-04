Впервые в истории летних Паралимпиад титулованным спортсменом стал украинец. Пловец Максим Крипак получил столько медалей, что смог стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них — пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игоря Бокия. Китайцы Лу Дун та Чжен Тао также оказались позади.

Из топ-10 мультимедалистов Токио только один спортсмен не является представителем плавания. Восьмое место в медальной таблице занимает американец Ник Мейгью, получивший три золота и одно серебро в беговых дисциплинах.

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре золота. На летних Играх украинские спортсмены такого еще не достигали.

Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак — в 2016 году, а также другой пловец — Виктор Смирнов — в 2004 году.

Результаты 2021 позволили Максиму стать самым титулованным пловцом и спортсменом в истории паралимпийской сборной Украины. В арсенале Крипака теперь 15 медалей Паралимпиад и из них — десять золотых.

В Токио Крипак имел возможность бороться за медали сразу в семи дисциплинах класса S10 и во всех он поднимался на пьедестал.