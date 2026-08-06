За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 1 330 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 6 августа 2026 года

личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек;

танков – 12 246 (+4) шт.;

боевых бронированных машин – 25 087 (+3) шт.;

артиллерийских систем — 47 455 (+59) шт.;

РСЗО — 2 006 (+4) шт.;

средств ПВО — 1 547 (+7) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 138 (+4) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 446 266 (+1 811) шт.;

крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 130 682 (+416) шт.;

специальной техники – 4 496 (+1) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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