За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 1 330 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 6 августа 2026 года

  • личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек;
  • танков – 12 246 (+4) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 087 (+3) шт.;
  • артиллерийских систем — 47 455 (+59) шт.;
  • РСЗО — 2 006 (+4) шт.;
  • средств ПВО — 1 547 (+7) шт.;
  • самолетов — 439 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 138 (+4) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 446 266 (+1 811) шт.;
  • крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 130 682 (+416) шт.;
  • специальной техники – 4 496 (+1) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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