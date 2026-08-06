Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 6 августа: ВСУ уничтожили 1 330 оккупантов и 59 артсистем
За последние сутки Силы обороны уничтожили как минимум 1 330 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 6 августа 2026 года
- личного состава – около 1 454 210 (+1 330) человек;
- танков – 12 246 (+4) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 087 (+3) шт.;
- артиллерийских систем — 47 455 (+59) шт.;
- РСЗО — 2 006 (+4) шт.;
- средств ПВО — 1 547 (+7) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 138 (+4) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 446 266 (+1 811) шт.;
- крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 130 682 (+416) шт.;
- специальной техники – 4 496 (+1) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
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