С начала этих суток произошло 216 боевых столкновений.

Агрессор нанёс один ракетный удар, применил 28 ракет, совершил 52 авиаудара с использованием 199 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 631 дрон-камикадзе и осуществил 2 324 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 6 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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