Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 6 августа 2026 года — ситуация на фронте
С начала этих суток произошло 216 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, применил 28 ракет, совершил 52 авиаудара с использованием 199 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 631 дрон-камикадзе и осуществил 2 324 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 6 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.