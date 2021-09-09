Полузащитник сборной Казахстана и ФК Тобол Руслан Валиуллин, который недавно забил два гола Украине, сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщил казахский спортивный журналист Айдын Кожахмет.

Инсайдер не указал, когда именно Валиуллин сдавал допинг-тест. По его словам, именно поэтому футболист пропустил матч сборной Казахстана с Боснией и Герцеговиной, который состоялся 7 сентября.

Какое именно запрещенное вещество употреблял Валиуллин, также пока неизвестно.

Матч Украина — Казахстан в рамках четвертого тура группового этапа отбора к Чемпионату мира-2022 состоялся 1 сентября. Встреча состоялась в Нур-Султане и закончилась ничьей — 2:2.

Первый гол в ворота соперников забил Роман Яремчук, второй мяч оформил нападающей донецкого Шахтера Даниил Сикан.

Два гола в ворота сборной Украины забил Руслан Валиуллин, его признали лучшим игроком четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2022. Из-за голов Валиуллина Украина потеряла много очков.

Подробнее, как прошел матч Украина — Казахстан и видео голов смотрите в материале.