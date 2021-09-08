Форвард донецького Шахтаря Станіслав Біблік на правах оренди перейшов до російського клубу Акрон із Тольятті.

Угода гравця з клубом із другого дивізіону РФ розрахована до кінця поточного сезону.

В Акроні Біблік гратиме під 28-м ігровим номером.

20-річний Біблік – вихованець Азовсталі та Академії донецького Шахтаря. За гірників грав за юнацьку та резервну команди, а минулий сезон на правах оренди провів у Маріуполі, де взяв участь у трьох матчах.

Станіслав викликався до лав юнацької збірної України з футболу у вікових категоріях U-17 і U-18.

Російський футбольний клуб Акрон із Тольятті виступає у другому російському дивізіоні (ФНЛ). Після дев’яти турів команда перебуває у зоні вильоту і має в активі шість очок. Зі старту сезону клуб здобув лише одну перемогу у чемпіонаті.

На початку липня півзахисник луганської Зорі Дмитро Іванісеня перебрався до Росії, підписавши угоду із клубом Крилья Совєтов із Самари.

В російському клубі Іванісеня отримав футболку з 21-м номером. Гравець також є вихованцем Академії Шахтаря, а ще викликався до лав національної збірної України.

Фото: ФК Акрон

Джерело: ФК Акрон