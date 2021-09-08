Мужская сборная Украины по волейболу одолела команду Бельгии в четвертом групповом матче на чемпионате Европы. Таким образом украинцы гарантированно вышли в 1/8 финала.

Встреча команд Украины и Бельгии состоялась 7 сентября на стадионе Таурон Арена в польском городе Краков.

Со счетом 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) подопечные Угиса Крастиньша вышли в плей-офф турнира.

Бельгийцы выиграли первый сет. Однако сборная Украины, собравшись, успешно сыграла в следующих трех партиях, где оформила победу.

Начало волейбольного поединка сразу сложился не в пользу украинских игроков. В конце первой партии Бельгии удалось вырваться вперед 25:27 и одержать победу.

А вот во втором сете сборная Украины завладела преимуществом. В первой половине игры украинцы сразу достигали шести очков. Хотя и бельгийцам удалось несколько догнать и сократить отставание до двух очков 25:23, но наши волейболисты победили.

В третьей партии украинцы получили преимущество в самом начале и не отпускали ее до конца. С результатом 25:18 Украина набрала семь очков.

Почти весь четвертый сет Украина и Бельгия были на уровне и не сдавались. Однако украинцы оказались сильнее и победили 25:23.

Таким образом наша сборная вышли в 1/8 финала с третьего места в группе.

В первом матче чемпионата Европы Украина одержала победу над Грецией (3:2), во втором — предпочла Сербии (0:3), в третьем — успешно прошла Португалию (3:2).

Уже 8 сентября в пятом туре волейбольного Евро-2021 сборная Украины сыграет с Польшей.

Чемпионат Европы по волейболу продлится до 19 сентября. Он будет проходит в четырех странах — Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Фото: ФВУ