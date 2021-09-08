Чоловіча збірна України з волейболу здолала команду Бельгії у четвертому груповому матчі на чемпіонаті Європи. Таким чином українці гарантовано вийшли до 1/8 фіналу.

Зустріч команд України та Бельгії відбулася 7 вересня на стадіоні Таурон Арена в польському місті Краків.

Із рахунком 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) підопічні Угіса Крастіньша вийшли до плей-оф турніру.

Бельгійці виграли перший сет. Однак збірна України, зібравшись, успішно зіграла у наступних трьох партіях, де оформила перемогу.

Початок волейбольного поєдинку одразу склався не на користь українських гравців. Наприкінці першої партії Бельгії вдалося вирватись уперед 25:27 та здобути перемогу.

А от у другому сеті збірна України заволоділа перевагою. У першій половині гри українці одразу досягали шести очок. Хоч і бельгійцям вдалося дещо наздогнати і скоротити відставання до двох очок 25:23, але наші волейболісти перемогли.

У третій партії українці здобули перевагу на самому початку і не відпускали її до кінця. Із результатом 25:18 Україна набрала сім очок.

Майже весь четвертий сет Україна та Бельгія були на рівні та не здавались. Проте українці виявилися сильнішими і здобули перемогу 25:23.

Таким чином наша збірна вийшли до 1/8 фіналу з третього місця в групі.

У першому матчі чемпіонату Європи Україна здобула перемогу над Грецією (3:2), у другому – віддала перевагу Сербії (0:3), у третьому – успішно пройшла Португалію (3:2).

Уже 8 вересня у п’ятому турі волейбольного Євро-2021 збірна України зіграє з Польщею.

Чемпіонат Європи з волейболу триватиме до 19 вересня. Він проходить у чотирьох країнах – Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Фото: ФВУ