Умер бывший защитник харьковского Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко.

Футболист ушел из жизни в возрасте 27 лет. Причина смерти Барвинко пока неизвестна.

Денис Барвинко защищал цвета харьковского Металлиста в период с 2011 по 2014 года. За харьковчан в украинской Премьер-лиге он провел семь матчей и сделал одну результативную передачу. В его активе также одна игра в Лиге Европы и три матча в Кубке Украины.

В сезоне-2012/13 вместе с Металлистом он стал серебряным призером чемпионата Украины.

После этапа в харьковском Металлисте, где он не смог закрепиться, выступал за любительские клубы ВПК-Агро и клуб Энергия из чемпионата Днепропетровской области.

Барвинко пришлось завершить игровую карьеру из-за травм. После окончания карьеры игрока работал тренером в Энергии.

Футболист привлекался к матчам юниорских и молодежной сборной Украины. За сборную U-21 он провел один матч в 2012 году.

Источник: Ассоциация футбола Днепропетровской области