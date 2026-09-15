Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.

Голосование за отставку Кравченко

За его увольнение проголосовало 317 народных депутатов.

14 сентября президент Зеленский внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на увольнение Руслана Кравченко. Глава государства заявил, что у генпрокурора только один путь — это отстранение от должности. В тот же день профильный комитет по правоохранительной деятельности поддержал представление президента.

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Согласно Конституции, генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной Рады. Также по закону, Верховная Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

Операция Карфаген

4 сентября НАБУ и САП сообщили о проведении операции Карфаген, в рамках которой разоблачили преступную организацию, которая получала взятки от мошеннических колл-центров. Организатором схемы тогда называли одного из руководителей подразделений Офиса генерального прокурора.

По информации антикоррупционных органов, должностное лицо Офиса генпрокурора создало преступную организацию в 2025 году, привлекло к ней действующих работников органов прокуратуры или приближенных лиц. Участники схемы систематически получали взятки за то, чтобы не препятствовать деятельности колл-центров. Незаконные деньги легализовали через покупку объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

В рамках расследования проводились обыски и в кабинетах и ​​дома у генпрокурора Руслана Кравченко. Впоследствии суд арестовал двух фигурантов – Сергея Крапиву и его водителя Сергея Куцого. Сообщалось, что Крапива делал ремонт в доме Кравченко.

8 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора.

Он утверждал, что операция Карфаген на самом деле имела другую цель — получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП. Кравченко призвал директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку.

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Также генпрокурор сообщил об еще одном подозрении относительно лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко.

НАБУ и САП в ответ заявили, что по состоянию на 14 сентября Кривоносу официально не вручали подозрение.

Ночью 14 сентября генпрокурор выехал, по его словам, в заграничную командировку.

Фото: Руслан Кравченко/Facebook

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