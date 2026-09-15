Рада одобрила увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора
- Парламент поддержал представление президента об увольнении генпрокурора Руслана Кравченко.
- Владимир Зеленский внес представление накануне.
- Известно, что Руслан Кравченко находится за границей.
Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.
Голосование за отставку Кравченко
За его увольнение проголосовало 317 народных депутатов.
14 сентября президент Зеленский внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на увольнение Руслана Кравченко. Глава государства заявил, что у генпрокурора только один путь — это отстранение от должности. В тот же день профильный комитет по правоохранительной деятельности поддержал представление президента.
Согласно Конституции, генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной Рады. Также по закону, Верховная Рада может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.
Операция Карфаген
4 сентября НАБУ и САП сообщили о проведении операции Карфаген, в рамках которой разоблачили преступную организацию, которая получала взятки от мошеннических колл-центров. Организатором схемы тогда называли одного из руководителей подразделений Офиса генерального прокурора.
По информации антикоррупционных органов, должностное лицо Офиса генпрокурора создало преступную организацию в 2025 году, привлекло к ней действующих работников органов прокуратуры или приближенных лиц. Участники схемы систематически получали взятки за то, чтобы не препятствовать деятельности колл-центров. Незаконные деньги легализовали через покупку объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
В рамках расследования проводились обыски и в кабинетах и дома у генпрокурора Руслана Кравченко. Впоследствии суд арестовал двух фигурантов – Сергея Крапиву и его водителя Сергея Куцого. Сообщалось, что Крапива делал ремонт в доме Кравченко.
8 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генпрокурора.
Он утверждал, что операция Карфаген на самом деле имела другую цель — получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и работников НАБУ и САП. Кравченко призвал директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко подать в отставку.
14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Также генпрокурор сообщил об еще одном подозрении относительно лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко.
НАБУ и САП в ответ заявили, что по состоянию на 14 сентября Кривоносу официально не вручали подозрение.
Ночью 14 сентября генпрокурор выехал, по его словам, в заграничную командировку.
Фото: Руслан Кравченко/Facebook