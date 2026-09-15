Российский военный корабль выпустил две сигнальные ракеты в направлении вертолета Вооруженных сил Дании, который выполнял плановое наблюдение за фрегатом в международных водах.

Военный вертолет Дании оказался под атакой фрегата РФ

Как сообщает TV2, инцидент произошел 14 сентября вблизи датского города Гедсер. Речь идет о вертолете AS-550 Fennec ВВС Дании, экипаж которого проводил съемку российского фрегата.

По данным военного командования Дании, из российского корабля запустили две сигнальные ракеты, одна из которых пролетела неподалеку от вертолета.

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Министр обороны Дании Йеппе Бруус назвал произошедшее серьезным инцидентом и заявил, что Копенгаген вызовет российского посла для объяснений.

По словам министра, датская сторона раньше не сталкивалась с подобными случаями. Он также считает, что инцидент может свидетельствовать о готовности России все чаще предпринимать рискованные действия.

– Это опасный инцидент, к которому Дания относится очень серьезно. Насколько мне известно, мы впервые сталкиваемся с таким инцидентом, и это, конечно, свидетельствует о том, что россияне все более склонны рисковать. Это серьезный инцидент, и именно поэтому мы вызываем российского посла на беседу, — отметил он.

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