Никогда не обижаюсь на тренера: Малиновский о конфликте с Петраковым

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский покинул расположение сборной Украины не из-за обиды, а по причине того, что на игрока не рассчитывал главный тренер Александр Петраков.

Об этом футболист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, комментируя последние заявления Петракова.

По словам Малиновского, он подошел к тренеру и спросил, рассчитывает ли тот на него в товарищеском матче с Чехией, на что Петраков ответил отрицательно.

Тогда полузащитник поинтересовался, может ли он отправиться в расположение своего клуба, чтобы готовиться к матчам Лиги чемпионов, как это уже сделали несколько игроков Динамо и Шахтера, на что главный тренер ему ответил: Хочешь – езжай.

Малиновский подчеркнул, что количество игрового времени и позицию футболиста на поле определяет только тренерский штаб, и по этой причине он не считает возможным обижаться на людей, которые отвечают за результат команды.

Игрок отметил, что из уважения к украинским болельщикам и партнерам по команде никак не комментировал слова Петракова до окончания последнего матча, чтобы не навредить атмосфере в сборной и не мешать построению команды по идеям нового тренерского штаба.

— Для меня было удивительно, что вопросы, которые, на мой взгляд, должны решаться внутри команды, были вынесены на всеобщее обсуждение. У меня не может быть обид на тренера из-за его выбора состава и тактики на матч. На последнем собрании в команде главный тренер половине команды сказал, что Малиновский не подходит под его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нельзя было обсудить со мной, — подчеркнул полузащитник Аталанты.

Он уверяет, что, как и любой другой амбициозный игрок, хотел бы проводить на поле как можно больше времени, но, если не играет – никогда не обижается на тренера, поскольку именно он отвечает за результат команды.

В заключение Малиновский добавил, что считает непрофессиональным выражать какие бы то ни было претензии к главному тренеру.

Фото: УАФ