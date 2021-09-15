Ніколи не ображаюся на тренера: Маліновський про конфлікт із Петраковим

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський залишив розташування збірної України не через образу, а оскільки на гравця не розраховував головний тренер Олександр Петраков.

Про це футболіст розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, коментуючи останні заяви Петракова.

За словами Маліновського, він підійшов до тренера і запитав, чи розраховує той на нього у товариському матчі з Чехією, на що Петраков відповів негативно.

Тоді півзахисник поцікавився, чи може він поїхати до розташування свого клубу, аби готуватися до матчу Ліги чемпіонів, як це вже зробили кілька гравців Динамо та Шахтаря, на що головний тренер йому відповів: Хочеш – їдь.

Маліновський наголосив, що кількість ігрового часу та позицію футболіста на полі визначає лише тренерський штаб, і з цієї причини він не вважає за можливе ображатися на людей, які відповідають за результат команди.

Гравець зазначив, що з поваги до українських уболівальників і партнерів по команді ніяк не коментував слова Петракова до закінчення останнього матчу, щоб не нашкодити атмосфері у збірній і не заважати побудові команди за ідеями нового тренерського штабу.

– Для мене було дивно, що питання, які, на мій погляд, повинні вирішуватися всередині команди, були винесені на загальне обговорення. У мене не може бути образ на тренера через його вибір складу і тактики на матч. На останніх зборах в команді головний тренер половині команди сказав, що Маліновський не підходить під його схему гри. Природно, ця інформація дійшла й до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це не можна було обговорити зі мною, – підкреслив півзахисник Аталанти.

Він зауважив, що, як і будь-який інший амбітний гравець, хотів би проводити на полі якомога більше часу, але, якщо не грає – ніколи не ображається на тренера, оскільки саме він відповідає за результат команди.

Зрештою Маліновський додав, що вважає непрофесійним висловлювати будь-які претензії до головного тренера.

Фото: УАФ